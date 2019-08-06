Орловец погиб при пожаре в частном доме

Трагедия произошла в деревне Кошелевка

При пожаре в Малоархангельском районе погиб 59-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Инцидент произошел 5 августа в деревне Кошелевка. Сигнал о происшествии поступил в 14:47. Пожарные прибыли на вызов, проникли в дом и обнаружили тело погибшего.

«В результате пожара выгорело помещение кухни на площади 24 квадратных метра, обуглился потолок, остальные помещения дома закопчены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», — заявили в МЧС.

ИА «Орелград»