У орловца прямо на дороге арестовали иномарку

Мужчина задолжал крупную сумму по решениям судов.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, автомобиль марки «Форд» был арестован в ходе проведения планового рейда. Машина была остановлена для проверки. Выяснилось, что за рулем находится мужчина, который давно скрывается от судебных приставов.

Ранее в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по страховым взносам в размере более 230 тысяч рублей. Должник был уведомлен об этом, но «никаких мер к погашению задолженности не предпринимал».

«Более того, гражданин начал скрываться, по повесткам в районный отдел судебных приставов не являлся, — рассказали в УФССП. — В ходе проведения совместных рейдовых мероприятий судебных приставов и сотрудников ГИБДД автомобиль должника был остановлен для проверки».

Когда выяснилось, что автомобиль принадлежит должнику. Немедленно были приглашены понятые. В их присутствии был составлен акт описи имущества и ареста.

Впрочем, орловец машины пока не лишился. У него еще есть время для погашения долга. Если он этого не сделает, автомобиль передадут на торги, а выручку пустят на погашение задолженности.

ИА «Орелград»