В День города в Орле едва не сгорела женщина

Пожарные эвакуировали из многоэтажки 22 человек

В Орле при пожаре в переулке Цветочном пострадала 39-летняя женщина, сообщили в областном главке МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 5 августа в 19:13. В многоэтажном доме загорелась квартира. Пострадавшую женщину госпитализировали в областную больницу. Кроме того, из здания пришлось эвакуировать 22 человек.

«В результате пожара в помещении кухни термическое повреждение получили стены, потолок и мебель, огнем повреждена смежная стена балкона. Остальная часть квартиры закопчена, — сказали в МЧС. — Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

ИА «Орелград»