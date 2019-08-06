В День города в Орле едва не сгорела женщина

6.8.2019 | 12:27 Новости, Происшествия

Пожарные эвакуировали из многоэтажки 22 человек

В Орле при пожаре в переулке Цветочном пострадала 39-летняя женщина, сообщили в областном главке МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 5 августа в 19:13. В многоэтажном доме загорелась квартира. Пострадавшую женщину госпитализировали в областную больницу. Кроме того, из здания пришлось эвакуировать 22 человек.

«В результате пожара в помещении кухни термическое повреждение получили стены, потолок и мебель, огнем повреждена смежная стена балкона. Остальная часть квартиры закопчена, — сказали в МЧС. — Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

ИА «Орелград»

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