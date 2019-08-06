В Орле чиновники придумали правила для спортсменов

6.8.2019 | 16:00 Новости, Спорт

Утвержден порядок формирования спортивных сборных команд.

Речь идет о сборных командах Орловской области. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в них утвердило областное управление физической культуры и спорта. В документе подчеркнуто, что спортивной сборной командой Орловской области является коллектив — спортсмены, тренеры и иные привлеченные специалисты, отвечающие за подготовку и выступление на официальных спортивных соревнованиях.

По новым правилам списки кандидатов в сборные ежегодно формируются региональными спортивными федерациями. Далее эти списки должны быть направлены на утверждение в управление физической культуры и спорта, то есть без чиновников спортсменам состязаться не удастся.

В списки включаются спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях регионального уровня. Кстати, установлена и предельная численность по каждому виду спорта.

Например, в список кандидатов в сборную области по всем видам единоборств разрешено включать не более двух человек в одной весовой и возрастной категории, по другим видам спорта – не более полуторного состава. Кроме того, по каждому виду спорта предусмотрен один резервист – на случай, если основной член команды не сможет выступить на соревнованиях, из-за травмы, к примеру.

В документе подчеркнуто, что формирование списков осуществляется из спортсменов, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих в Орловской области.

«Спортсмены, прибывшие в Орловскую область из других субъектов РФ в течение периода, предшествующего периоду формирования сборных команд, либо проживающие в других субъектах РФ, включаются в списки при наличии договора о совместной подготовке (параллельном зачете)», — следует из документа.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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