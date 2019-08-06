В Орле почти 20 тысяч человек пьют опасную для здоровья воду

Власти задумались над улучшением качества водоснабжения.

Правительство Орловской области утвердило целевую программу улучшения водоснабжения. Она охватит все города и районы региона. Срок ее действия — с 2019 по 2024 годы. Объем финансирования превысит 495 миллионов рублей, из них почти 456 миллионов должны поступить из федерального бюджета.

От реализации программы власти ожидают увеличение доли населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 95,6 процента к 2024 году. Сейчас эта доля составляет 85,95 процента. Текущая ситуация подробно описана в паспорте.

Согласно ему на территории Орловской области насчитывается 981 подземный и два поверхностных источника водоснабжения. Общая протяженность централизованных сетей водоснабжения составляет 7 512,31 км. В 2018 году в нее было подано 55 106,52 тысячи кубометров воды. Общий объем потерь в водопроводных сетях составляет 8 381,18 тысячи кубометров, то есть из-а плохого состояния труб ежегодно теряется порядка 15 процентов поданной в сеть воды.

Физический износ сетей водоснабжения Орловской области составляет 75,82 процента, объектов водозабора – 60,27 процента, объектов водоподготовки – 4,55 процента, водонасосных объектов – 18,18 процента. Прошедшая в регионе инвентаризация выявила ряд районов, качество питьевого водоснабжения в которых не соответствует установленным требованиям из-за значительного морального и физического износа объектов.

Наибольшее количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую показателям качества и безвредности, выявлено на территории города Орла — 19,7 тысячи человек.

ИА «Орелград»