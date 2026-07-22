В День города в Орле выступят Кормухина и Белов

Мэр опубликовал программу основных торжеств, приуроченных к празднику.

Напомним, в этом году Орёл отметит юбилей — 460 лет с официальной даты основания города. Также жители и гости областной столицы будут праздновать 83-ю годовщину освобождения от фашистов.

Программу основных меропрятий опубликовал мэр Юрий Парахин. Градоначальник уточнил, что в неё могут внести изменения.

Кроме того, мэр рассказал, что 5 августа на праздничном концерте для орловцев выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов (экс-участник группы «Парк Горького»), а также Мари Мар.

Так, состоятся уже анонсированные ранее фестивали «Вино-сыр, хлеб-мёд» (18+) и «Русское утро» (12+). 2 августа в ТМК «ГРИНН» пройдёт игра «Клуба весёлых и находчивых» (16+).

3 августа в сквере Героя Ермолаева состоится концерт «Город, в котором живёт счастье» (12+). С 3 по 5 августа на озере Светлая жизнь пройдут Чемпионат и Первенство по парусному спорту (6+).

Обширную музыкальную программу готовят городской и детский парки. 4 августа с 15 до 20 часов в горпарке состоится фестиваль «Отцы и дети поют вместе» (12+).

Также состоятся возложения цветов (6+) — 4 августа в 10:00 к стеле «Город воинской славы» и в 11:00 к памятнику герою СССР Леонтию Гуртьеву, 5 августа в 11:00 к памятнику Героям-комсомольцам и в 11:30 к мемориальному комплексу в честь жителей 91-го квартала.

Непосредственно в день праздника в 9 часов на здании по площади Мира, 5, торжественно поднимут дубликат Знамя Победы (6+). В 10:30 на площади Ленина пройдёт парад предприятий (6+).

С 12 часов у городского и детского парков развернётся ярмарка ремеленников «Город мастеров» (6+). В это же время в горпарке стартует большой праздничный марафон (6+), в детском парке — отдельная насыщенная программа для различных возрастов (0+). В 17 часов в городском парке откроется фестиваль боевых искусств «Кубок Победы» (12+).

Также с 18:00 до 21:00 различные активности организуют на площади перед КДЦ «Металлург» (12+).

С 15:00 до 22:30 на площади Ленина будет проходить фестиваль «Русское лето. Zа Россию» (12+), в рамках которого состоятся выступления приглашённых звёзд.

Праздничный салют на День города не планируется.

Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.

ИА «Орелград»