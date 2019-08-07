Орловца осудили за домашнее насилие

Нерадивый отец жестоко поколотил своего сына.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Хотынецкого района, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным по статье 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшему).

От своего отца пострадал сын. Как было установлено следствием и судом, мужчина находился дома и смотрел телевизор. Он услышал плач своей младшей дочки, зашел в комнаты и увидел, что малышка лежит на полу, касаясь щекой горячей батареи.

Свой гнев отец обратил на сына, который «не усмотрел за сестрой». Он ударил ребенка ногой в подбородок, оставив ссадину. На плач ребенка прибежала мать, которая успокоила его.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»