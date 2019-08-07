В Орле «оптимизируют» соцзащиту

Областные власти затеяли очередную реформу.

Правительство Орловской области приняло решение о реорганизации казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения». Постановление принято «в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности» таких организаций.

Реформа выразится в присоединении к областному центру казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Орла». Из документа следует, что основные цели деятельности не изменятся. Просто городского центра больше не будет, а будет только областной.

Утверждена и предельная штатную численность объединенной организации, которая составит 462,5 единицы. Реорганизация должна быть проведена до 1 ноября 2019 года.

Профильным департаментам поручено до этой даты внести изменения в устав реорганизуемого казенного учреждения и в реестр государственной собственности Орловской области.

ИА «Орелград»