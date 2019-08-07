В Орле подскочил уровень детской преступности

Показатель по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на треть.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в первом полугодии 2019 года в регионе отмечен рост подростковой преступности на 36,4 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений увеличилось с 66 преступлений до 90.

Число уголовных правонарушений, совершенных подростками, за отчетный период времени возросло в Железнодорожном, Северном и Советском районах города Орла, а также в Верховском, Малоархангельском, Мценском, Покровском, Сосковском и Хотынецком районах.

«Прокурорам указанных районов поручено провести проверки, разобраться с причинами такого положения дел, дать оценку работе уполномоченных органов профилактики, — сообщили в прокуратуре региона. — При этом в работе органов системы профилактики прокурорами выявляется значительное число нарушений, их выявлено свыше 100».

Так, по мнению надзорного ведомства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Орловской области «ненадлежащим образом реализуется координирующая роль в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ряд предусмотренных законодательством полномочий не исполняется».

ИА «Орелград»