Число орловских кандидатов в кандидаты в Госдуму увеличилось

21.7.2026 | 12:43 Важное, Новости, Политика

В областной избирком сдал документы Николай Павелко.

Фото: vk.ru/izbirkomoryol

Он выдвинут «Всероссийской политической партией «Родина»».

Об этом рассказали в избирательной комиссии региона.

Таким образом, количество человек, претендующих на кресло в Госдуме от нашей области, выросло до семи. Приём документов завершится завтра. Далее избирком будет регистрировать кандидатов.

Ранее соответствующие документы представили

  • Александр Бирюков («Единая Россия»),
  • Иван Дынкович (КПРФ),
  • Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),
  • Сергей Почтарёв («Новые люди»),
  • Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
  • и Владислав Числов (ЛДПР).

ИА «Орелград»


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