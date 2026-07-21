Число орловских кандидатов в кандидаты в Госдуму увеличилось

В областной избирком сдал документы Николай Павелко.
Он выдвинут «Всероссийской политической партией «Родина»».
Об этом рассказали в избирательной комиссии региона.
Таким образом, количество человек, претендующих на кресло в Госдуме от нашей области, выросло до семи. Приём документов завершится завтра. Далее избирком будет регистрировать кандидатов.
Ранее соответствующие документы представили
- Александр Бирюков («Единая Россия»),
- Иван Дынкович (КПРФ),
- Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),
- Сергей Почтарёв («Новые люди»),
- Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
- и Владислав Числов (ЛДПР).
ИА «Орелград»