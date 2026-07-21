Число орловских кандидатов в кандидаты в Госдуму увеличилось

В областной избирком сдал документы Николай Павелко.

Он выдвинут «Всероссийской политической партией «Родина»».

Об этом рассказали в избирательной комиссии региона.

Таким образом, количество человек, претендующих на кресло в Госдуме от нашей области, выросло до семи. Приём документов завершится завтра. Далее избирком будет регистрировать кандидатов.

Ранее соответствующие документы представили

Александр Бирюков («Единая Россия»),

Иван Дынкович (КПРФ),

Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),

Сергей Почтарёв («Новые люди»),

Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

и Владислав Числов (ЛДПР).

ИА «Орелград»