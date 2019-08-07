Вечером орловцы выйдут на защиту сквера Ермолова

В сквере состоится согласованный митинг.
В сквере Ермолова 7 августа состоится согласованный митинг против проекта его благоустройства и строительства фонтана. Акцию протеста проводят общественное движение «Граждане Орла» и ЛДПР.
Митинг начнется в 19 часов. Активисты приглашают на него всех, кому небезразлична судьба сквера — в частности, деревьев, которые планируется спилить при благоустройстве.
«Цель митинга — выражение гражданской позиции активной части общества, которая категорически против вырубки деревьев в сквере Ермолова и установки там фонтана. Проект строительства сухого фонтана в сквере Ермолова за 150 млн рублей, лоббируемый региональной и городской властью, предполагает вырубку более 100 деревьев в скверах Ермолова и Лескова и превращение сквера в открытое бетонное пространство с фонтаном», — приводит Regnum слова общественников.
- Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
- Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
ИА «Орелград»