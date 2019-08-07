Вечером орловцы выйдут на защиту сквера Ермолова

В сквере состоится согласованный митинг.

В сквере Ермолова 7 августа состоится согласованный митинг против проекта его благоустройства и строительства фонтана. Акцию протеста проводят общественное движение «Граждане Орла» и ЛДПР.

Митинг начнется в 19 часов. Активисты приглашают на него всех, кому небезразлична судьба сквера — в частности, деревьев, которые планируется спилить при благоустройстве.

«Цель митинга — выражение гражданской позиции активной части общества, которая категорически против вырубки деревьев в сквере Ермолова и установки там фонтана. Проект строительства сухого фонтана в сквере Ермолова за 150 млн рублей, лоббируемый региональной и городской властью, предполагает вырубку более 100 деревьев в скверах Ермолова и Лескова и превращение сквера в открытое бетонное пространство с фонтаном», — приводит Regnum слова общественников.

Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

ИА «Орелград»