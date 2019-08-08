Горсовет раздал нуждающимся 54 млн рублей

8.8.2019 | 13:25 Новости, Экономика

Деньги получили ТТП, ЖРЭП (Заказчик) и орловские школы

Орловский городской Совет народных депутатов распределил 54 млн рублей на неотложные нужды управления образования администрации Орла, а также двух муниципальных предприятий — ТТП и ЖРЭП (Заказчик). Как сообщили в пресс-службе собрания, обсуждение вопроса не обошлось без жарких споров.

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» получило 10 млн рублей. Работникам ТТП также обещали повысить зарплату.

МУП ЖРЭП выделили 24 млн рублей. По словам зампреда горсовета Владимира Негина, муниципальная управляющая компания тянет на себе дома, оставшиеся без УК. Если ей не помочь, то могут возникнуть проблемы перед новым отопительным сезоном. Однако ряд депутатов был против выделения средств: они сетовали, что руководитель «Заказчика» работает неэффективно, а порядок на предприятии так и не наведен.

Еще 20 млн рублей должны решить проблему блокировки счетов орловских школ накануне учебного года.

ИА «Орелград»

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