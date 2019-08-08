На митинг против фонтана в сквере Ермолова вышли около 200 человек

8.8.2019 | 11:27 Новости, Общество

Акции протеста пытались помешать провокаторы.

Накануне, 7 августа, в сквере Ермолова состоялся митинг против его благоустройства и строительства сухого фонтана. О его итогах рассказали в группе «Граждане Орла» — активисты выступали организаторами акции протеста.

По данным «Орелтаймс», на митинг пришли около 200 человек. Они развернули баннеры «Хватит пилить», «Хватит рубить» и другие, указывая на необходимость сохранить зеленую зону. К обычным горожанам присоединились сторонники ЛДПР и «Справедливой России».

На акции протеста присутствовали сторонники благоустройства. Они обвиняли активистов в проплаченности и кричали «За фонтан!». Одного из них пришлось урезонивать сотрудникам полиции.

ИА «Орелград»

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