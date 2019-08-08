СМИ рассказали, как митинг против полицейского произвола превратился в акцию защиты Федора Козина

Арестованного сотрудника УМВД неожиданно поддержала «Открытая Россия»

Издание FLB.ru рассказало о прошедшем в июле в Орле митинге против полицейского произвола, который на самом деле стал акцией в защиту Федора Козина. Напомним, бывшего начальника антикоррупционного управления УМВД по Орловской области подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным издания, проверка на полиграфе подтвердила причастность Козина к вменяемым преступлениям. После этого полицейский через адвоката связался с активистами орловского отделения «Открытой России» и рассказал им о нарушениях при проверке.

Затем оппозиционеры подали заявку на митинг против произвола силовиков. FLB.ru обращает внимание, что в анонсах не было ни слова про Федора Козина. На митинг собрались «несколько десятков человек» — в основном друзья, знакомые и родственники Козина, а также знакомые и подопечные его адвокатов.

ИА «Орелград»