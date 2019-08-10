В Орловской области на безработных потратят 2 млрд рублей

Утверждена областная целевая программа.

Речь идет о программе «Содействие занятости населения Орловской области». Как уже рассказывал «Орелград», ее действие будет рассчитано на пять лет. Программа успешно прошла независимую антикоррупционную экспертизу и теперь начала действовать.

Объем ее финансирования составит 2,097 миллиарда рублей. Средства поступят из федерального и областного бюджетов, а также из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Как следует из паспорта, реализация программы позволит сдерживать уровень регистрируемой безработицы на региональном рынке труда в «социально допустимых пределах» и на 100 процентов обеспечить выполнение нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

Так, ежегодно планируется проведение до 80 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Получателями услуги по содействию в поиске подходящей работы ежегодно будут до 20 тысяч человек. В оплачиваемых общественных работах примут участие три процента тех, кто обратится в службу занятости в поисках работы.

Программа также предусматривает содействие безработным в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Такую услугу должны получить 0,3 процента от численности зарегистрированных безработных граждан.

Деньги также направят на профессиональное обучение и переобучение безработных и на их психологическую поддержку и услуги по социальной адаптации. Например, в 2020-2024 годах планируется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 295 орловцев предпенсионного возраста ежегодно.

ИА «Орелград»