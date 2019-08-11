Кладбища под Орлом сделают эстетическими

В Ливнах приняли программу благоустройства.

Власти райцентра Ливны утвердили муниципальную программу благоустройства территории города. Ее действие рассчитано на 2020-2022 годы. Средства будут выделены из местного бюджета, всего – 27,75 миллиона рублей.

Программа предусматривает проведение мероприятий по «увеличению эстетичности за счет цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и т.д.»

«На эстетический вид города влияет благоустройство кладбищ, — говорится в паспорте программы. — В городе Ливны имеется четыре кладбища общей площадью 47 га. На некоторых кладбищах отсутствуют подъездные пути, территории завалены мусором. Необходимо произвести ремонт проездов и дорог, вырубить сухие деревья, поросли, отремонтировать ограждения».

Власти считают, что муниципальная программа позволит благоустроить облик города, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.

За период ее реализации планируется ликвидировать 15 несанкционированных свалок площадью 48 650 кв.м., обустроить 50 площадок накопления твердых коммунальных отходов, спилить 250 сухостойных аварийных переросших деревьев и высадить 355 610 цветов.

ИА «Орелград»