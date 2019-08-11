В Орле рассмотрели сотни дел о госпитализации в психбольницу

11.8.2019 | 13:05 Новости, Общество

Орловское судейское сообщество огласило показатели своей работы.

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, с докладом об итогах работы районных и мировых судов по рассмотрению административных дел выступил председатель судебного состава Сергей Склярук.

По его словам, в первом полугодии 2019 г. на рассмотрение в районные суды поступило 1857 административных дел, что на 32 процента больше уровня аналогичного периода 2018 года. Всего было окончено производством 1793 административных дела.

Сергей Склярук перечислил и преобладающие категории дел. Так, в 52 случаях административные истцы оспаривали решения, действия и бездействие органов государственной власти, в 61 случае – то же самое, но в отношении органов местного самоуправления.

Также за полгода было рассмотрено 372 дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. Отметим, что в 2018 году за такой же отрезок времени было рассмотрено 304 аналогичных дела, в 2017 году – 217.

Кроме того, орловские суды рассмотрели 247 дел о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации и 103 дела о прекращении действия права на управление транспортными средствами.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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