В Орловской области вырастили Avena fatua

Эксперты оценили качество нового урожая.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, качество зерна пшеницы урожая 2019 года начали проверять специалисты отдела карантина растений и качества семян. Они проводят гербологические, микологические и энтомологические экспертизы.

«За период с 24 июля по 7 августа специалисты провели исследования 1060 проб зерновых культур общим весом более 53 тысяч тонн, — сообщили в лаборатории. — При проведении исследований карантинных объектов не обнаружено, из некарантинных выявлены семена сорного растения — овса пустого».

Специалисты пояснили, что овес пустой (Avena fatua) – это трудноискоренимый сорняк зерновых культур, который широко распространен чуть ли не по всему миру. Он иссушает почву и значительно снижает урожайность яровых культур. Кроме того, это растение способно скрещиваться с посевным овсом, снижая ценность его сортов.

ИА «Орелград»