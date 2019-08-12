В Орле проверят факты навязывания допуслуг по льготной ипотеке

Глобальную проверку по всей стране запускают единороссы.

Как сообщили в Орловском региональном отделении партии «Единая Россия», во всех 85 регионах России стартует масштабная кампания по «выявлению фактов навязывания финансовыми организациями дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми».

Напомним, что президент Владимир Путин ограничил ставку 6 процентами. Однако с мест начали поступать сообщения, что за счет навязывания дополнительных услуг ставка увеличивается до 7 и более процентов и при этом закон как бы не нарушается.

«По данным правительства России, на всей территории страны за I квартал 2019 года семьям с детьми было выдано всего 3753 кредита на сумму порядка 9,5 миллиарда рублей. — сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат Госдумы РФ Ольга Окунева. — Эта цифра говорит о том, что далеко не многие семьи пользуются возможностями льготной ипотеки».

По ее словам, результаты проверок будут обобщены до 15 сентября. По всем выявленным фактам нарушений партийцы обещают обращаться в региональные прокуратуры и «активно реагировать на каждую жизненно важную ситуацию в семье, особенно когда банки пытаются навязывать людям дополнительные услуги».

Программа льготной ипотеки была принята в конце 2017 года. Семьи с детьми могут получить жилищный кредит под 6 процентов годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет.

Минфин России выделил 46 российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 600 млрд рублей на возмещение недополученных доходов по ипотеке.

ИА «Орелград»