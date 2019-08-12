В Орле рассмотрели дело о пчеломоре

12.8.2019 | 14:15 Новости, Общество

Пасечник отсудил 570 тысяч рублей за потравленных насекомых.

Как сообщает Орловский областной суд, виновником массовой гибелью пчел в Болховском районе был признан глава крестьянско-фермерского хозяйства. Кстати, он своей вины в этом так и не признал.

Пчеломор произошел летом прошлого года в селе Григорово. Там располагалась пасека истца, на которой содержалось 70 пчелосемей. Как установил суд, КФХ провело обработку своего рапсового поля химикатами, но местных жителей об этом не известило.

О массовой гибели пчел пасечник заявил в полицию, которая переадресовала материалы в управление Роспотребнадзора. Кроме того, пчеловод обратился к главе Однолуцкого сельского поселения и в районную ветеринарную станцию.

«Паспортом подтверждено, что до 13 июля 2018 года пасека была благополучна по заразным болезням, — сообщили в облсуде. — Согласно результату исследований, проведенным специалистами ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», пчелы были отравлены химическим препаратом и в их биологическом материале обнаружен пиретроид «Лямбда-цигалотрин», который токсичен не только для пчел, но и других полезных насекомых и имеет первый класс опасности для пчел».

Аналогичное вещество было найдено в пробах рапса, отобранных с поля ответчика. Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с главы КФХ в пользу пасечника чуть более 570 тысяч рублей ущерба от гибели пчел и недополученного дохода от реализации меда.

«Решение было обжаловано в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения», — отметили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»

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