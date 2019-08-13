Орловца задержали за попытку ударить ножом полицейского

На мужчину завели дело о применении насилия в отношении представителя власти

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего орловца. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел вечером 17 июля в подъезде дома в Заводском районе. Орловец сначала пригрозил полицейскому, а затем попытался ударить его ножом в грудь. Сотрудник МВД вместе с коллегой обезоружили мужчину.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

ИА «Орелград»