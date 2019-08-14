«Спецавтобаза» наберет новых водителей

Предприятие готовится к зиме

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил и. о. директора МУП «Спецавтобаза» Сергею Яковенко расширить состав водителей до наступления зимы.

На прошедшем рабочем совещании Яковенко рассказал, что МУП уже готовится к зимней уборке Орла. Рабочие обследовали и покрасили навесное оборудование, которым оснастят автомобили. 80% кузовов привели в надлежащий вид.

Продолжаются торги по закупке соли для посыпки городских дорог. Аукцион на приобретение песка начнется в конце недели.

Муромский также поручил заранее составить график круглосуточной работы «Спецавтобазы», если на Орел обрушатся обильные снегопады.

Кстати, в этом году автопарк предприятия обещали пополнить тракторами для уборки тротуаров и межквартальных проездов.

ИА «Орелград»