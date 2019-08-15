В Орле объяснили, как избежать энтеровируса

Ежемесячно в регионе фиксируется почти по два случая заболевания.

В Орловской области регистрируется типичная для данного времени года сезонная заболеваемость энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

По его данным, за семь месяцев текущего года в Орловской области зарегистрировано 12 случаев ЭВИ, в том числе один случай энтеровирусного менингита.

«В настоящее время в регионе заболеваемость энтеровирусными инфекциями носит спорадический характер, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетний уровень», — успокоили в ведомстве.

Тем не менее, специалисты призывают жителей Орловской области соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть руки с мылом, чтобы избежать ЭВИ.

Источником инфекции является человек — больной или носитель. Энтеровирусы передаются в основном водным, пищевым и контактно-бытовым путем, но иногда и воздушно-капельным.

«Наиболее часто передача вируса происходит при несоблюдении правил личной гигиены, через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, при заглатывании воды во время купания в бассейне и водоемах, при употреблении в пищу загрязненных вирусами немытых овощей и фруктов», — пояснили эксперты.

ИА «Орелград»