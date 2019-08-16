Четверо пострадали в массовом ДТП под Орлом

Авария случилась на трассе М-2 «Крым»

Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Орловской области, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 15 августа в 23:40 на 431-м километре трассы М-2 «Крым». Инспекторы установили, что грузовик «Фотон», ехавший в сторону Курска, выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке он столкнулся с встречным микроавтобусом «Мерседес Спринтер». После этого иномарку отбросило на ехавший сзади КамАЗ.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира «Мерседеса» — женщины 48, 45 и 26 лет и 26-летний мужчина. Степень тяжести их травм не уточняется.

ИА «Орелград»