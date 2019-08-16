Орловец 15 лет прожил в тайном построенном доме

Житель Хотынецкого района сумел узаконить самовольную постройку.

Как сообщили в суде Хотынецкого района, было рассмотрено гражданское дело о признании права собственности на самовольную постройку.

Местный житель подал иск к Межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области и администрации Ильинского сельского поселения, а в качестве третьего лица выступило региональное управление Росреестра.

Он признался, что более 15 лет назад без разрешения и согласования построил жилой дом на земельном участке, который ему принадлежит. Все это время он пользовался жильем, однако зарегистрировать право собственности на него мог. Единственный выход – сделать это по суду.

Впрочем, ответчики не представили возражений. Суд признал доказанным тот факт, что дом является самовольной постройкой. Однако при вынесении решения он учел, что здание было возведено без нарушения строительных норм и правил.

Его сохранение «не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан». Также было установлено, что истец предпринимал меры к легализации самовольной постройки, но ему было отказано.

В результате иск был удовлетворен – мужчине удалось легализовать свой дом после 15 лет тщетных попыток.

ИА «Орелград»