Под Орлом перевернулся «Рено Логан», трое пострадали

16.8.2019 | 11:51 Новости, Происшествия

Водителю помешали сделать обгон

В Орловской области перевернулся автомобиль «Рено Логан», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 15 августа в 12:45 на трассе «Калуга-Орел». Инспекторы установили, что водителю «Логана» помешал при обгоне автомобиль «Шевроле Клан». Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Логана»: 51-летняя женщина, 25-летняя девушка и 5-летний мальчик. Они получили травмы различной степени тяжести, сказали в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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