В Орле предложили ввести новую льготу

Депутаты райсовета призвали поддержать ветеранов боевых действий.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, депутаты райсовета поддержали законодательную инициативу. Они планируют обратиться к коллегам из облсовета с предложением ввести дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан Орловской области.

«Речь идет об установлении дополнительной меры социальной поддержки для детей ветеранов боевых действий и детей погибшего (умершего) ветерана боевых действий в виде предоставления первоочередного (внеочередного) права приема в муниципальные образовательные организации Орловской области, реализующие программы дошкольного образования», — пояснили районные власти.

Такой льготы в федеральном законодательстве нет. Но уровне регионов вводить ее разрешено. Вероятно, она будет востребованной. Подсчитано, что только в Орловском районе проживает 583 ветерана боевых действий. В их семьях насчитывается 53 ребенка дошкольного возраста.

«Принятие подобной льготы на региональном уровне будет иметь важное социальное значение, станет знаком уважения к гражданам, выполнявшим свой боевой долг», — считают депутаты районного совета.

ИА «Орелград»