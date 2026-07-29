В Орловской области произошла смертельная авария, унесшая жизни троих человек

ДТП произошло на трассе «Болхов – Мценск – Новосиль».

Трагедия случилась 29 июля на 57-м километре автодороги. По предварительным данным, грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением водителя 1974 года рождения столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился молодой человек 2007 года рождения.

В результате удара водитель отечественной легковушки, а также его пассажиры — 2008 и 1982 годов рождения — скончались на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”