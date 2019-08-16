В Орле пропал 11-летний мальчик

Ребенок может нуждаться в медицинской помощи

В Орле поисковики ищут 11-летнего Василия Юрченко, который накануне, 15 августа, убежал от мамы. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей – Орел».

Ребенок потерялся в районе поликлиники №3 в Заводском районе (улица 1-я Посадская). Где он сейчас, до сих пор неизвестно.

Приметы мальчика: на вид 11 лет, рост 140-150 см, худощавый, волосы темные с проседью. Был одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, белые кроссовки и зеленую рубашку. Василий может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка или видел его, просьба сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01 или 102», — указано в группе.

ИА «Орелград»