В Орле рассказали, как правильно выбрать школьную форму

В регионе опубликована полезная памятка для родителей учеников.

Свод полезных советов перед началом нового учебного года издало управление Роспотребнадзора по Орловской области. Оно дает родителям ряд рекомендаций по выбору товаров школьного ассортимента. Найти памятку можно на официальном сайте ведомства.

«Правильный выбор школьной формы, в которой ребенок проводит свыше 5 часов в день, является залогом, прежде всего, сохранения здоровья учащихся, а также формирует позитивный настрой, психологически спокойное состояние и активизирует желание учиться», — отметили в Роспотребнадзоре.

Требования к одежде для детей и подростков определены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», а также санитарными правилами СанПиН. Ткань и готовая форма должны соответствовать требованиям по гигроскопичности и воздухопроницаемости. Их окраска не должна меняться при стирке, выделениях пота и трении.

«Основное требование к школьной форме — ее рациональность, — говорят эксперты. — Она должна обеспечить ребенку чувство комфорта и благоприятного микроклимата. Выбирая школьную форму детям, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя и легкость».

Форма не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена. При выборе одежды надо внимательно изучить маркировку. На ней должно содержаться название и местонахождение изготовителя, наименование и назначение изделия, дата изготовления, вид и массовая доля натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия, размер изделия, а также единый знак обращения на рынке.

«Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием, — советуют в Роспотребнадзоре. — Например, если на нем указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего школьника, который проведет почти целый день в этом костюме».

Ткань должна содержать не более 55 процентов синтетических волокон. Наиболее гигиеничными для пошива школьной формы являются ткани из натуральных волокон. Рекомендуется форма из хлопка и льна для осени и весны, а шерсть и кашемир для зимы.

Эксперты советуют подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Кроме того, приобретая форму, необходимо обратить внимание на наличие документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

ИА «Орелград»