Цены на моторное топливо показали рекордный рост

Эксперты рассказали, как менялись цены в июне в Орловской области.

В Орловской области моторное топливо показало рекордный рост цен в годовом выражении. За последние 12 месяцев оно подорожало на 14,42 процента. Основной причиной такого роста эксперты называют временное снижение объемов производства нефтепродуктов из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) при сохраняющемся высоком сезонном спросе. Об этом сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

«Временно снизились объемы производства нефтепродуктов из-за ремонта некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Плюс сезонный спрос на топливо был высоким», – комментирует ситуацию начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева. Напомним, что ранее ФАС России поручила своим региональным структурам провести проверки и проанализировать динамику цен на топливном рынке.

В результате территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов РФ. Правда, в сообщениях ФАС Орловская область в данном контексте пока не фигурирует. Однако и в Орловской области моторное топливо стали драйвером инфляции. Как уже рассказывал «Орелград», по данным Росстата, в июне 2026 года цены в регионе выросли на 0,69 процента по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась и составила 5,63 процента, что, правда, оказалось ниже общероссийского показателя в 6,02 процента.

Непродовольственные товары, где лидером как раз и является моторное топливо, за месяц подорожали на 0,35 процента, а в годовом выражении – на 5,07 процента. При этом легковые автомобили, особенно подержанные иномарки, второй месяц подряд дешевеют. За год они потеряли в цене 4,34 процента благодаря рекламным скидочным акциям и укреплению рубля. Продовольствие подорожало за месяц на 1,24 процента.

Услуги в июне в Орловской области выросли в цене на 0,5 процента, а за год – на 10,08 процента. Сезонный рост спроса и ослабление рубля подтолкнули вверх цены на зарубежный туризм, хотя за последние 12 месяцев они подешевели на 6,65 процента. Телекоммуникационные услуги подорожали на 7,09 процента из-за роста издержек операторов на содержание и модернизацию оборудования. Напомним, что Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до целевого уровня вблизи 4 процентов.

ИА “Орелград”