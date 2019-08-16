В Орле задержали пиромана, который сжег два автомобиля

16.8.2019 | 9:26 Новости, Происшествия

И ранил своего знакомого

В Орловской области полиция задержала 27-летнего мужчину, который поджег два автомобиля и ранил владельца одного из них. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В ночь на 11 августа во дворе дома на улице Веселой сгорела «Шкода Октавия». Автомобиль потушили проезжавшие мимо орловцы. Отсматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники увидели молодого человека, который поджег иномарку, а затем сел в красный «Рено Логан» и уехал. Оказалось, что это был автомобиль такси, который забирал клиента по указанному адресу.

Вскоре преступника задержали. Но на свободе он успел сжечь еще одну машину и ранить ее владельца. Орловец вместе с другом катался на автомобиле «Киа Спектра». Они остановились возле села Звягинки и поссорились. Преступник оцарапал спину соперника. Тот убежал, а злоумышленник сжег его автомобиль.

На задержанного завели три уголовных дела и отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования