МЧС проверило орловские маломерки

17.8.2019 | 11:36 Новости, Общество

Инспекция по маломерным судам провела сотни рейдов.

Главное управление МЧС России по Орловской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам первого полугодия 2019 года. Одним из рассмотренных вопросов стал контроль за маломерными судами. Этим занимается инспекция, входящая в состав ГУ МЧС.

«Мероприятия по надзору за пользованием маломерных судов осуществляются в виде патрулирований и рейдов с началом навигации, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. — За отчетный период на водоемах Орловской области было проведено 260 рейдов и патрулирований».

В 201 случае вместе с инспекторами в рейдах принимали участие сотрудники полиции и других контролирующих органов. В результате за первое полугодие 2019 года государственными инспекторами Центра ГИМС было выявлено 19 нарушений правил плавания маломерных судов и правил их эксплуатации.

По каждому факту было вынесено постановление о назначении административного наказания. При этом в 12 случаях нарушители были оштрафованы, а в семи – отделались предупреждениями.

« Наиболее распространенными нарушениями являются формальный подход к подготовке маломерного судна к выходу в плавание, несоблюдение правил эксплуатации и управления маломерным судном», — добавили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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