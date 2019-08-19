Банк на Гостиной в Орле взяли под охрану

19.8.2019 | 11:58 Культура, Новости

Здание-памятник получило охранное обязательство.

Областные власти утвердили охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения, а именно: памятника архитектуры «Здание банка», 1870 г. Он расположен в Орле по улице Гостиной, 6. Это здание включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Документ обязывает собственника осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Владелец обязан незамедлительно извещать управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных ему повреждениях и авариях в границах территории памятника, а также проводить противоаварийные работы.

Кроме того, запрещается допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования