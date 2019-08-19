Банк на Гостиной в Орле взяли под охрану

Здание-памятник получило охранное обязательство.

Областные власти утвердили охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения, а именно: памятника архитектуры «Здание банка», 1870 г. Он расположен в Орле по улице Гостиной, 6. Это здание включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Документ обязывает собственника осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Владелец обязан незамедлительно извещать управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных ему повреждениях и авариях в границах территории памятника, а также проводить противоаварийные работы.

Кроме того, запрещается допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия.

ИА «Орелград»