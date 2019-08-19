Долги банка «Церих» пустят с молотка

19.8.2019 | 16:29 Новости, Экономика

На торги выставлены права взыскания 170 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант», торги пройдут в форме публичного предложения. На них выставлены права требования на около 170 млн рублей долгов заемщиков орловского банка «Церих». Напомним, в 2016 году он разорился, и у него была отозвана лицензия.

Конкурсным управляющим «Цериха» является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Она и выставила на торги права требования долгов. Заявки принимаются с 14 августа на площадке «Российского аукционного дома».

«Совокупная стоимость восьми лотов — около 25 млн рублей, — пишет «Коммерсант». — Среди них самый крупный — право требования 72,25 млн рублей к ООО «Микрофинансовая организация «РФЗ». Их начальная (максимальная) стоимость — 9 млн рублей. К 5 ноябрю цена лотов может быть снижена до 40 процентов от начальной. Исключением будет только первый лот (6,42 млн рублей долга ООО «Випом» за 3,07 млн рублей), где цена может уменьшиться только до 94 процентов от максимальной».

ИА «Орелград»

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