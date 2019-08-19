Орловец нанял водителя, чтобы угнать автомобиль

Невольный соучастник выступил в суде в качестве свидетеля.

Уголовное дело об угоне автомобиля было рассмотрено судом Орловского района. На скамье подсудимых оказался местный житель, который ранее уже отбывал наказания за угон и грабеж.

Его признали виновным в хищении чужого автомобиля ВАЗ-21101. Злоумышленник приметил машину, припаркованную у подъезда. Совершить преступление ему невольно помог автовладелец, который согласился отбуксировать автомобиль.

Мужчина был уверен, что машина принадлежит подсудимому. Не смутило его и позднее время буксировки – все произошло около полуночи. Стоимость похищенного авто была оценена в 74 тысячи рублей.

Преступник признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Это дало ему право на смягчение приговора. Однако с учетом криминального прошлого вердикт все равно оказался достаточно суровым.

Угонщик получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА «Орелград»