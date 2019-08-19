Под Орлом иномарка протаранила забор и дом

19.8.2019 | 10:45 Новости, Происшествия

Водитель получил травмы

В Мценске автомобиль «Фольксваген Пассат» снес металлический забор и врезался в дом, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 17 августа в 21:40. Иномарка двигалась по улице Гагарина в сторону улицы 20 июля. 67-летний водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Сначала она протаранила забор, а затем продолжила движение и врезалась в дом №2а по ул. 20 июля.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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