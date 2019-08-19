Под Орлом столкнулись два мотоцикла, один человек погиб

19.8.2019 | 15:27 Важное, Новости, Происшествия

Оба байкера не имели прав

В Орловской области столкнулись мотоциклы «Иж» и «Урал». Водитель «Ижа» погиб на месте ДТП, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 19 августа в 1:00 между деревнями Сторожевое и Анахино Мценского района. 25-летний водитель «Урала» направлялся в сторону Сторожевого, выехал на встречную полосу и протаранил «Иж».

Полученные травмы стали для водителя «Ижа» фатальными. Владелец «Урала» и его 16-летний пассажир попали в больницу. Как установили в ГИБДД, оба байкера не имели права управления мотоциклами, а сами транспортные средства не были зарегистрированы в автоинспекции.

ИА «Орелград»

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