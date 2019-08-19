Под Орлом в ДТП погиб водитель без прав

Его ВАЗ-2107 съехал в кювет и перевернулся

В Орловской области в ДТП погиб 56-летний водитель ВАЗ-2107. У мужчины не было водительского удостоверения, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Трагедия произошла 18 августа в 10:45 между деревнями Шепино и Паслово. Мужчина ехал в сторону последней, но не справился с управлением и зацепил обочину. Легковушку унесло в левый кювет, и она перевернулась.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи», — указано в сводке.

ИА «Орелград»