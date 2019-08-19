Под Орлом в ДТП погиб водитель без прав

19.8.2019 | 14:18 Новости, Происшествия

Его ВАЗ-2107 съехал в кювет и перевернулся

В Орловской области в ДТП погиб 56-летний водитель ВАЗ-2107. У мужчины не было водительского удостоверения, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Трагедия произошла 18 августа в 10:45 между деревнями Шепино и Паслово. Мужчина ехал в сторону последней, но не справился с управлением и зацепил обочину. Легковушку унесло в левый кювет, и она перевернулась.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования