В Орловской области зарплата перешагнула психологический порог

19.8.2019 | 10:12 Новости, Экономика

Средний уровень оплаты труда превысил 30 тысяч рублей в месяц.

В июне 2019 года в Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 31 324 рубля. Об этом сообщает Орелстат.

По сравнению с маем 2019 года она выросла сразу на 5 процентов, а по сравнению с июнем 2018 года увеличилась на 5,3 процента. Впрочем, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне текущего года выросла по сравнению с июнем 2018 года на 0,6 процента.

На протяжении нескольких месяцев уровень номинальной средней оплаты труда в Орловской области составлял чуть менее 30 тысяч рублей. Теперь этот психологический порог преодолен.

Добавим, что в январе-июне 2019 года общая численность работников в Орловской области составила 207,1 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 3,7 тысячи человек, или на 1,7 процента.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования