В Орле одобрили ремонт Кромского шоссе и Московской

По Комсомольской есть ряд замечаний, а контракт на ремонт улицы Северной завтра разорвут

Комиссия приняла ремонт дороги на Кромском шоссе и улице Московской, сказал и. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на совещании в администрации Орла 20 августа.

Результат ремонта улицы Комсомольской не устроил комиссию, и ООО «РемДорСтрой» сегодня устраняет неполадки. Ожидается, что после этого объект будет принят.

Ремонт улицы Северной же грозит обернуться проблемами – завтра, 21 августа, УКХ разорвет контракт с ООО «Посейдон», которое не справилось с работами. На следующий день новый контракт выставят на торги. По оценкам чиновников, Северная будет готова в сентябре 2019 года.

Определились подрядчики на три из четырех объектов, которые отремонтируют на дополнительные средства из Дорожного фонда. Скандальное ООО «ГИАТТ» выиграло тендер на ремонт тротуаров по улице Комсомольской. Напомним, фирма делала ямочный ремонт в Орле осенью 2018 года. Работу на улице Старо-Московской так и не приняли, а латки на Красном мосту уже развалились.

ООО «АртСтрой» начал ремонтировать тротуар на Московской, ООО «Дорожное предприятие №1» на этой неделе приступит к ремонту улицы Пушкина.

ИА «Орелград»