В Орле осенью начнут промывать ливневки

Самые проблемные точки определил субботний ливень

В Орле с 20 сентября начнут промывать ливневые канализации, сообщил и. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на совещании в мэрии.

Участки ливневки, которые необходимо прочистить, вскрылись во время ливня, прошедшего в субботу. Сильнее всего от дождя пострадали улицы Розы Люксембург, Московская и Кромское шоссе.

Фролов добавил, что местами ливневки не справляются из-за малого диаметра труб. Сити-менеджер Александр Муромский предложил построить новые системы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, промывать ливневки Орла будет ООО «Спецстрой-Монтаж». В этом году по заявкам горожан она прочистила канализацию на улицах Бурова, Революции, Цветаева и Московском шоссе.

ИА «Орелград»