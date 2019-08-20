В Орле осенью начнут промывать ливневки

20.8.2019 | 14:47 ЖКХ, Новости

Самые проблемные точки определил субботний ливень

В Орле с 20 сентября начнут промывать ливневые канализации, сообщил и. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на совещании в мэрии.

Участки ливневки, которые необходимо прочистить, вскрылись во время ливня, прошедшего в субботу. Сильнее всего от дождя пострадали улицы Розы Люксембург, Московская и Кромское шоссе.

Фролов добавил, что местами ливневки не справляются из-за малого диаметра труб. Сити-менеджер Александр Муромский предложил построить новые системы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, промывать ливневки Орла будет ООО «Спецстрой-Монтаж». В этом году по заявкам горожан она прочистила канализацию на улицах Бурова, Революции, Цветаева и Московском шоссе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования