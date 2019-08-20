В Орловской области выдан пчелиный грант

Пасека за бюджетный счет будет организована под Ливнами.

Правительство Орловской области отчиталось о выделении грантов в рамках нового проекта «Агростартап». Всего было выделено 24 миллиона рублей. Счастливыми обладателями грантов стали шесть человек, включая трех глав крестьянских фермерских хозяйств.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, один из грантов выделен пчеловоду. Проект предусматривает размещение на территории Ливенского района пасеки на 140 пчелосемей.

Напомним, Орловская область в этом году вошла в число регионов, на территории которых были зафиксированы случаи массового падежа пчел. Виновниками, как правило, становятся агропредприятия, которые обрабатывают свои поля пестицидами без предупреждения пчеловодов.

Орловский облсовет в связи с этим выступил с обращением к федеральным властям и призвал ужесточить наказания для виновников пчеломора, а также вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю за оборотом пестицидов, которые были отобраны несколько лет назад.

В Орловской области максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера, планирующего заниматься пчеловодством, составляет 1,5 миллиона рублей. Условия получения регламентированы постановлением правительства региона от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».

Что касается остальных грантов, то они выделены на выращивание зерновых и зернобобовых культур в Болховском и Орловском районах, строительство комплекса по выращиванию шампиньонов, создание молочной фермы в Болховском районе и птицефермы в Залегощенском районе.

ИА «Орелград»