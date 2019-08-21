Облсуд назначил Екатерине Стрелец 7,5 лет колонии

Прежний приговор в виде штрафа отменен

Орловский областной суд приговорил экс-начальницу МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП РОУ Екатерину Стрелец к 7,5 годам колонии общего режима по делу о получении взяток.

Ранее суд первой инстанции приговорил Стрелец к штрафу в 4,2 млн рублей, не назначив реального срока. Обвинение обжаловало приговор, и суд встал на его сторону. В зачет срока Стрелец пойдет 1 год, который она провела под домашним арестом, отмечают «Орловские новости».

Также бывшей госслужащей присудили штраф в размере 2 млн рублей. Стрелец взяли под стражу в зале суда.

Екатерина Стрелец была задержана 6 апреля 2017 года. Согласно предъявленному обвинению, 15 апреля 2016 года Екатерина Стрелец получила от генерального директора одной из фирм 200 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять решение в пользу взяткодателя и отдать муниципальный контракт ему.

Позже на Стрелец были возбуждены еще два уголовных дела на общую сумму взяток в 77 тысяч рублей. К завершению расследования число эпизодов достигло пяти.

ИА «Орелград»