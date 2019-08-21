Орловские единороссы возьмут соцсети под контроль

21.8.2019 | 13:44 Новости, Общество

Партийцы вышли на борьбу с наркодилерами в Сети.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», речь идет о борьбе с теми дельцами, которые пытаются наладить сеть сбыта наркотических средств через интернет.

Идея, как говорят в партии, принадлежит депутату Сабуровского сельсовета Владиславу Харчикову. К нему за помощью обратились «несколько жителей Орла, которым в социальных сетях направляли предложения по работе «курьером» запрещенных веществ и препаратов».

«Сегодня мною было направлено обращение начальнику УМВД России по Орловской области Юрию Николаевичу Савенкову с данными о выявленных 9 аккаунтах в соцсетях и мессенджерах, сайтов, возможно рекламирующих и продающих запрещенные наркотические вещества в Орловской области, вербующих на работу молодежь в курьеры, с просьбой провести проверку информации и в дальнейшем провести работу по блокировке аккаунтов. Также, заявление будет подано в другие компетентные органы», — сообщил Владислав Харчиков.

Нардеп призвал активную молодежь Орловщины присоединиться к этой борьбе.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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