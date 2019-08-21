Пожар в Орловской области заметили из космоса

Космический мониторинг помог ликвидировать крупное возгорание.

Речь идет о космическом мониторинге, который помогает выявлять так называемые термоточки. Затем на место предполагаемого возгорания выезжают пожарные.

В Главном управлении МЧС России по Орловской области сообщили, что за минувшие сутки в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о двух термоточках, одна из которых подтвердилась.

«Так, согласно присланным координатам оперативная группа Верховского пожарно-спасательного гарнизона выезжала в район деревень Стрелка и Огороженное, — рассказали в ГУ МЧС. — Между этими населенными пунктами было обнаружено загорание стерни на площади один гектар. Загорание было ликвидировано работниками пожарной части № 16».

Сообщается, что по факту этого происшествия сотрудниками Государственного пожарного надзора будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности.

Кстати, штрафы за это варьируются от 2000 рублей для граждан до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

ИА «Орелград»