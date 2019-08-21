В Орле обезвредили снаряд времен ВОВ

За сутки спасатели ликвидировали 65 боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области, за минувшие сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

Накануне, 20 августа, они работали в Болховском районе и городе Орле. Так, в областном центре был обезврежен один снаряд калибра 105 мм. «Урожай» опасных находок около села Кривцово оказался гораздо больше.

Там были изъяты и уничтожены 64 боеприпаса, в том числе один снаряд калибра 152 мм, два 75-мм снаряда, один снаряд калибра 45 мм, семь минометных мин калибра 82 мм, три мины калибра 150 мм, 37 гранат Ф-1, две гранаты РГД-33, три гранаты РПГ-40, одна граната РГ-42, четыре запала от гранат и даже три патрона от противотанкового ружья.

«Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, — напоминают в ГУ МЧС. — При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102».

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается наносить удары по корпусу, а также один боеприпас о другой, прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать боеприпасы с места на место, закапывать их в землю или бросать в водоем, предпринимать попытки к их разборке или распиливанию, а также бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.

ИА «Орелград»