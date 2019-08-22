В Орле «Лада» сбила пешехода напротив кладбища

Пострадавшую девушку доставили в больницу

В Орле автомобиль «Лада Веста» сбил 21-летнюю девушку, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 августа в 18:05 на Наугорском шоссе неподалеку от Троицкого кладбища. Девушка перебегала дорогу в неположенном месте — напротив здания Роспотребнадзора — и попала под колеса «Весты». Отечественная легковушка ехала в сторону улицы Лескова.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»