В Орле «Лада» сбила пешехода напротив кладбища

22.8.2019 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадавшую девушку доставили в больницу

В Орле автомобиль «Лада Веста» сбил 21-летнюю девушку, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 21 августа в 18:05 на Наугорском шоссе неподалеку от Троицкого кладбища. Девушка перебегала дорогу в неположенном месте — напротив здания Роспотребнадзора — и попала под колеса «Весты». Отечественная легковушка ехала в сторону улицы Лескова.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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