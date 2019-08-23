Экс-сотрудника Фонда капремонта наказали за самостоятельность

В деятельности регоператора вскрыли давнее нарушение закона.

Подробности сообщает Орловское УФАС России. Речь идет о бывшем сотруднике Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (РФКР), чье имя не называется.

По данным УФАС, в 2017 году регоператор объявил аукционы на право разработки проектной документации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Они были признаны несостоявшимися.

«При этом должностным лицом НО «РФКР» самостоятельно было принято решение о заключении договоров подряда по разработке проектной документации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с единственной подрядной организацией без проведения повторных аукционов», — пояснили в УФАС.

Созданная в ведомстве комиссия пришла к выводу, что эти договора были заключены с нарушением норм действующего законодательства. Нарушение выразилось в том, что повторные аукционы не были проведены. А единственный подрядчик, как оказалось, не отвечал установленным требованиям.

В результате должностное лицо НО «РФКР» было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 15 тысяч рублей. Кстати, виновник обжаловал постановление УФАС в суде, но уже проиграл в первой инстанции. У него есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»