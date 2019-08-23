Погорелица заявила, что Музалевский нарушил обещание помочь. Все оказалось не совсем так

Анжелика Рогожкина пожаловалась, что газ не подключен, максимум на следующий день после похода к газовикам.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский областной Совет народных депутатов и его председатель Леонид Музалевский помогли жительнице Орла Анжелике Рогожкиной. Женщина потеряла все имущество при пожаре, а спустя несколько недель умер ее муж.

21 августа на YouTube-канале Armen Vasin появилось видеообращение Рогожкиной. Она заявила, что ей помогли жители Орла и общественный деятель по имени Марина Михайловна – благодаря ей семья получила скидку на окна и стройматериалы.

По словам Рогожкиной, облсовет обещал ей помощь в подключении дома к газу. Эти работы до сих пор не сделаны, а скоро зима, жалуется женщина.

«У нас просят кучу бумажек и разрешений, — говорит женщина. – Администрация Орла и Леонид Семенович обещали содействие в решении этих вопросов. Хочу обратиться, чтобы они выполнили свои обещания».

При этом в газовую службу Рогожкина впервые обратилась только 20 августа – за день до публикации обращения, сообщили «Орелграду» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Орел». 22 августа женщина принесла еще одно заявление – на монтаж системы по проекту.

«Все необходимые документы для проведения работ у жительницы имеются, к которым у газовиков нет претензий», — сказала Светлана Куревина, советник гендиректора компании по связям с общественностью.

Специалисты газовой службы добавили, что работы, которые просит сделать Рогожкина, не являются проблемными и занимают несколько дней. А их стоимость не превышает 10 тысяч рублей.

Ситуацию прокомментировали и в администрации Орла. После смерти отца дети Рогожкиной получают пенсию по потере кормильца. В марте женщина получила материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, ей предоставляется питание в муниципальной столовой. Еще 142,7 тысяч Рогожкина получила от департамента соцзащиты Орловской области.

По мнению Telegram-канала «Агент 0057», видеообращение Рогожкиной инициировано депутатом облсовета Виталием Рыбаковым. Авторы предполагают, что Марина Михайловна, которую упоминает женщина, — это Марина Прокофьева. Она проводила пикеты с тезисами, которые поддерживал Рыбаков, а этим летом не смогла пройти на выборы депутата Госдумы от Орловской области.

Почему этому мнению стоит доверять? Telegram-канал первым дал информацию, когда именно и зачем Рогожкина обращалась к газовикам. Она оказалась верной.

«То, что это очередной сюжет информационного сериала Рыбакова против Музалевского – не вызывает никаких сомнений. Во всей этой истории жаль только Анжелику, которая в силу обстоятельств вынуждена принимать участие в этом водевиле политических разборок», — пишут авторы.

ИА «Орелград»